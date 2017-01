Bertens grijpt dubbeltitel met Larsson in Auckland

Bertens en Larsson, die als derde waren geplaatst, rekenden vrij eenvoudig af met de underdogs: 6-2 en 6-2. Het is de zesde dubbeltitel voor het vaste dubbelduo.

Bertens was in Auckland minder succesvol in het enkelspel. Ze verloor dinsdag al in de eerste ronde van de Amerikaanse Lauren Davis: 7-6 (3) en 6-2.



Davis won het toernooi in het enkelspel in Auckland door in de finale Ana Konjuh uit Kroatië in twee sets (6-3 en 6-1) te verslaan. De nummer 61 van de wereld won voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi.

Katerina Siniakova pakte tevens haar eerste WTA-titel door in Shenzhen van Alison Riske te winnen: 6-3 en 6-4.

De tennissters bereiden zich voor op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 16 januari.