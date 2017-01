Wüst wil ondanks geruststellende marge nog niet te vroeg juichen op EK

"Ik wil nog niet te vroeg juichen, ik heb zaterdag nog zo'n goede dag als vandaag nodig", aldus Wüst vrijdag in Thialf. "Ik heb vandaag een goede 500 en een goede 3000 meter gereden, maar ik weet dat het nog zwaar gaat worden."

De viervoudig Europees kampioene won de 500 meter in 39,26 en de 3000 meter in 4.03,93, waardoor ze zaterdag op de derde afstand - de 1500 meter - een marge van 1,66 seconde verdedigt op de nummer twee in het klassement Antoinette de Jong.

Titelverdedigster Martina Sablikova moet zelfs al 3,16 seconde goedmaken op de schaatsmijl. "Ik geloof dan ook niet meer dat ik mijn titel kan prolongeren", zei de vijfvoudig winnares uit Tsjechië.

Wüst bleef voorzichtiger. "Ik moet de 1500 en de 5000 meter nog overleven. En ik moet goed herstellen van deze eerste dag, want het waren zware omstandigheden en ik moet morgen om 11.00 uur alweer paraat staan."

"Ik ga een beetje uitfietsen, een beetje masseren en daarna gelijk mijn bed in met een slaappil. Zonder zo'n pil lig ik anders tot 's nachts twee of drie uur wakker van alle coffeïne die ik deze dag nodig had om scherp te blijven.''

Dronken

Wüst stelde voor het toernooi in Heerenveen al dat ze het ongelooflijk vindt dat de vrouwen hun allroundtoernooi in 24 uur moeten afwerken en halverwege het EK denkt ze daar nog steeds hetzelfde over.

Er kwam vrijdagavond nog een ergernis bij voor de kopvrouw van Team Justlease.nl, want haar voorbereiding op de 3 kilometer werd verstoord doordat ze pas vlak voor de start van de tweede afstand gehuldigd werd voor haar zege op de 500 meter.

"Het is belachelijk dat we tijdens onze voorbereiding op de 3 kilometer nog terug moesten komen voor de huldiging van de 500 meter. Ik zei nog tegen Antoinette: 'Degene die dit schema bedacht heeft, moet dronken zijn geweest'."

De Jong noemde het tijdschema zelf 'vrij apart'. "Maar ik mag niet klagen", zei de Friezin met een glimlach. "Ik ben pas 21 en herstel nog vrij goed."

"Het gat met Ireen is groot. Ik ga er zaterdag alles aan doen om dat te dichten, maar soms moet je ook genoegen nemen met een tweede of een derde plaats", keek De Jong vooruit naar de slotdag. "Ik hoop eerst zo dicht mogelijk bij Ireen te blijven in een rechtstreeks duel op de 1500 meter. Dat wordt een lastig ritje, maar als het niet moeilijk is, is het ook niet leuk."

Slapen

Rutger Tijssen, de coach van Wüst en De Jong, was vanzelfsprekend een tevreden man met plek één en twee in het klassement halverwege.

"Er is een geruststellende marge op Sablikova. Daar kunnen we lekker op slapen, hoewel het maar kort zal zijn."

Volgens Tijssen moet het fysiek geen probleem zijn voor zijn pupillen om in 24 uur vier afstanden op topniveau te rijden.

"Wij beginnen in mei met trainen en dan maken we onwijs veel uren. Daarmee leggen we een heel brede basis. Dat doen we niet om maar een brede basis te hebben, dat doen we om ons herstel te bevorderen. Ik ben er dus niet bang voor dat Ireen en Antoinette morgen niet goed hersteld zullen zijn."