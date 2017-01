Trainer Stegeman verlengt contract bij Heracles met een jaar

Stegeman is bezig aan zijn derde seizoen als trainer van Heracles, waar hij van 2002 tot 2004 ook al als speler actief was.

In augustus 2014 volgde Stegeman de ontslagen Jan de Jonge op. Vorig seizoen leidde de Epenaar de club voor het eerst in de historie naar Europees voetbal.

Stegeman zegt op de site van de club blij te zijn met zijn contractverlenging. "Ik heb het goed naar mijn zin bij de club. En we hebben met elkaar nog meer dan voldoende ambitie."

Algemeen directeur Nico-Jan Hoogma spreekt zich in soortgelijke bewoordingen uit. "We zijn blij dat we met elkaar doorgaan. Van beide kanten hebben we een goed gevoel om het contract te verlengen. We denken met elkaar verdere stappen in de ontwikkeling te kunnen zetten."

Heracles is momenteel de nummer negen van de Eredivisie. De Heraclieden hervatten de competitie op zaterdag 14 januari met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

