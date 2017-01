Spanjaard Sainz moet Dakar Rally verlaten na crash in ravijn

De 54-jarige Sainz sloeg in de laatste kilometers met zijn Peugeot over de kop en kwam in een ravijn terecht, waar hij vervolgens twee uur stil stond.

Uiteindelijk werd hij over de eindstreep gesleept door de Fransman Romain Dumas. Bij terugkomst in de bivak bleek dat Sainz vrijdag niet meer kan starten in zijn Peugeot.

De rallycoureur, vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr., won de Dakar Rally in 2010. Hij stond derde in het algemeen klassement.

Eerder al raakte de rally tweevoudig winnaar Nasser Al-Attiyah kwijt. Hij ging donderdag al niet meer van start in de vierde rit. De Toyota van de autocoureur uit Qatar was te zwaar beschadigd.