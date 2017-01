Wüst hekelt nieuwe opzet EK allround voor vrouwen

"Op vrijdagavond eindigen wij het programma en op zaterdagochtend beginnen wij. Het resultaat: een EK allround in twintig uur. Dat vind ik ongelooflijk", aldus Wüst vrijdag in haar column in De Telegraaf.

De viervoudig Europees kampioen is samen met Martine Sablikova de grote favoriet voor de allroundtitel in Heerenveen.

De vrouwen rijden vrijdag bij het EK allround eerst de 500 meter, om later op de avond ook de 3000 meter af te werken. De volgende ochtend om 11 uur staat voor de vrouwen alweer de 1500 meter op het programma.

"De 3000 meter is pas 21.00 uur afgelopen, maar voordat ik terug ben in m’n hotel is het op z’n vroegst half elf", stelt Wüst.

Rust

"Net als iedereen moet ik nog uitfietsen, wellicht een dopingcontrole ondergaan en de pers te woord staan. En eenmaal in het hotel moet ik nog gemasseerd worden en een hapje eten. Voeg daarbij de adrenaline van een wedstrijd en het mag duidelijk zijn dat je echt niet voor een uur of één in slaap valt."

De rijdster van Team Justlease.nl begrijpt niet dat de vrouwen de volgende ochtend direct weer het ijs op moeten voor de 1500 meter. "Hoeveel rust blijft er over? Als je een beetje fatsoenlijk wilt inrijden moet je toch echt om half negen ’s ochtends op het ijs staan."

Wüst vreest dat de buitenlandse concurrentie in het voordeel is door de nieuwe opzet. "Het belooft voor ons een heel zwaar toernooi te worden, waarbij de buitenlandse concurrentie onder aanvoering van Martina Sábliková in het voordeel is. Zij heeft immers geen zwaar NK afstanden in de benen."