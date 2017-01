Ota verruilt Vitesse na jaar weer voor oude club FC Tokyo

De Japanse linksback speelde 26 wedstrijden voor de Arnhemmers, maar wist niet te overtuigen. Ota (29) tekende vorig jaar januari nog een contract bij Vitesse tot medio 2020.

"Het is een fantastische jongen maar het is ook geen geheim dat hij het lastig had qua aanpassingen en in de communicatie. Mede op basis van zijn eigen wens hebben we meegewerkt aan een lucratieve deal met zijn vorige club", aldus technisch directeur Mo Allach van Vitesse.

Ota was maandag al niet meegereisd met Vitesse op trainingskamp naar het Spaanse Orihuela Costa.

Alexander Büttner wordt mogelijk de opvolger van Ota in Arnhem. De 27-jarige verdediger is transfervrij en kan een meerjarig contract tekenen bij Vitesse.