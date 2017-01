Go Ahead Eagles schrapt trainingskamp in Turkije na aanslag

De nummer laatst van de Eredivisie zou voor vier dagen naar Belek gaan, wat op zo'n 500 kilometer ligt van Izmir. Daar ging donderdagmiddag een autobom af waarbij twee mensen om het leven kwamen.

"De frequentie van de aanslagen en de vanmiddag verminderde gevoelsmatige en geografische afstand tot Belek liggen ten grondslag aan dit besluit'', aldus het bestuur over de reden om in Nederland te blijven.

Turkije is behalve door de autobom in Izmir recent ook getroffen door een aanslag in nachtclub Reina in hoofdstad Istanboel, waarbij 39 doden vielen. Dat gebeurde in de nieuwjaarsnacht.

Go Ahead Eagles is de enige club in de Eredivisie die een trainingskamp in Turkije had belegd.



Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie