Zuid-Afrikaanse oud-topgolfer Westner (55) komt om bij schietincident

De tweevoudige winnaar op de European Tour had een schotwond in zijn hoofd. Een pistool lag naast zijn lichaam. Naar verluidt hield hij zijn ex-vrouw gegijzeld toen hij zichzelf neerschoot. De Zuid-Afrikaan was 55 jaar.

In de jaren tachtig en negentig kende Westner zijn successen als golfer. Hij won de titel op het Zuid-Afrikaans Open in 1988 en 1991. Met zijn landgenoot Ernie Els pakte hij in 1996 de beker bij de World Cup of Golf.

Twee jaar later moest Westner stoppen met golf nadat hij zijn enkelbanden had gescheurd bij een val in een trein. Hij eindigde acht jaar in de top tachtig.

Droevige dag

De 47-jarige Els, die nog altijd actief is als golfer, reageert woensdag via Twitter op de dood van zijn vroege golfpartner.

"Dit is een droevige dag", schrijft Els. "Onze vriend Wayne Westner is gestorven. Bedankt voor de geweldige herinneringen mijn vriend."