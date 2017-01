Maduro en Van der Laan mogen vertrekken bij FC Groningen

Beiden zijn niet opgenomen in de selectie voor de twee oefenwedstrijden tegen Almere City (donderdag) en TSG 1899 Hoffenheim (zondag). Volgens FC Groningen krijgt het duo de ruimte om zich te oriënteren op een nieuwe werkgever.

"Ik heb met beide spelers een gesprek gehad. Hun toekomst ligt in principe elders en zij gaan de club mogelijk op korte termijn verlaten. Daarom reizen zij niet mee naar Almere en Hoffenheim'', liet Faber weten.

Zolang Maduro en Van der Laan geen nieuwe club hebben, trainen ze in Groningen wel gewoon mee met de selectie van Faber.

"Die mogelijkheid krijgen ze, maar voor de wedstrijden zal ik geen beroep meer op ze doen. Daarom reizen ze deze week niet met ons mee.''

Oranje-international

Maduro kwam in 2015 over van het Griekse PAOK Saloniki. De 18-voudig Oranje-international kwam tot 26 wedstrijden in de Groningse hoofdmacht. De 31-jarige middenvelder vond daarin drie keer het net.

Van der Laan is een product van de jeugdopleiding van FC Groningen. De 28-jarige verdediger speelde de afgelopen jaren voor Veendam en Cambuur, voordat hij in 2014 terugkeerde in Groningen.