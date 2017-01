Robben gaat uit van nieuw contract na eerste gesprek met Bayern

"Er zijn geen grote obstakels, we hebben een gesprek gehad voor de winterstop", laat Robben woensdag weten tijdens het trainingskamp van Bayern in Qatar tegen Sky Sports News HD.

De 89-voudig Oranje-international heeft een goed gevoel overgehouden aan het eerste onderhoud. "Dat was het eerste serieuze gesprek en er zal waarschijnlijk nog een tweede komen."

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge liet zich eind december in soortgelijke bewoordingen uit. "Ik denk dat we de overeenkomst in januari kunnen melden. Ik ben zeer optimistisch. Allebei de partijen willen met elkaar verder", zei hij.

Robben maakt zich er naar eigen zeggen niet al te druk om. "Ik ben niet iemand die zegt: 'Ik wil het zo of zo hebben'. Ik plan nu tot het einde van mijn carrière. Ik wil nu gewoon genieten. Dan zien we wel wat er gebeurt."

Achtste seizoen

De verwachting is dat Robben voor een jaar gaat bijtekenen. De Groninger is bezig aan zijn achtste seizoen bij Bayern. Hij speelde vooralsnog meer dan 150 competitieduels in het shirt van 'Der Rekordmeister' en scoorde daarin 82 keer.

Robben kampte het voorbije half jaar met het nodige blessureleed, waardoor hij dit seizoen slechts tien keer in actie kwam in de Bundesliga.

Bayern gaat na zestien speelrondes aan kop in de Duitse competitie. De voorsprong op nummer twee RB Leipzig is drie punten. De concurrent werd in de laatste speelronde voor de winterstop met 3-0 verslagen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga