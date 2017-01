Omstreden Rus Kolobnev (35) zet punt achter wielerloopbaan

Kolobnev eindigde bij de wereldkampioenschappen op de weg van 2007 en 2009 als tweede. Bij de Olympische Spelen 2008 veroverde de renner brons bij de wegwedstrijd.

Kolobnev raakte in opspraak toen hij Aleksandr Vinokoerov in 2010 aan de zege in Luik-Bastenaken-Luik zou hebben geholpen. Hij liet de zege naar verluidt lopen voor 100.000 euro. Beide wielrenners werden aangeklaagd, maar een uitspraak in die zaak is er nog niet.

In zijn loopbaan reed Kolobnev onder meer voor Rabobank, Team CSC en Katusha. Tijdens de eerste rustdag van de Tour de France van 2011 werd de Rus betrapt op HCT, een vochtafdrijvend middel. Begin 2012 werd hij echter vrijgesproken door het CAS.

Volgens het sporttribunaal zat dat middel in een medicijn tegen een chronische vaatziekte, waar Kolobnev al jarenlang tegen strijdt. Hij zou het niet hebben gebruikt om zijn prestaties te verbeteren.