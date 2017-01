Vermeer weet nog niet wanneer hij rentree kan maken bij Feyenoord

Vermeer moest in juli onder het mes en trainde maandag weer voor het eerst met de groep mee. Een dag later reisde de vijfvoudig Oranje-international met de Feyenoord-selectie mee naar Marbella, waar de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst een trainingskamp belegt.

In Spanje hoopt Vermeer een volgende stap te zetten op weg naar fitheid, maar hij kijkt niet te ver vooruit. "Hoe mijn schema er deze week uitziet, weet ik nu nog niet precies. We bekijken van dag tot dag hoe het gaat en waaraan ik wel en niet mee kan doen", zegt Vermeer op de site van de club.

"Mede daarom is het moeilijk te zeggen wanneer ik weer helemaal speelklaar ben. Ik heb er in elk geval erg naar uitgekeken om weer aan te sluiten bij de groep en zie het trainingskamp als een ideale gelegenheid om weer een stukje sterker en fitter te worden."

Jones

Vermeer werd tijdens de eerste seizoenshelft vervangen door Brad Jones, die na het wegvallen van de eerste keeper transfervrij naar De Kuip werd gehaald en in de Eredivisie vooralsnog slechts twaalf keer werd gepasseerd.

Oud-Ajacied Vermeer, die tijdens een training zijn achillespees scheurde, kende naar eigen zeggen een voorspoedige revalidatie.

"Op dat moment was die blessure natuurlijk een grote tegenvaller, maar nog dezelfde dag heb ik de knop omgezet. Ik ben eerder lang geblesseerd geweest, dus ik wist ongeveer wat me te wachten stond. Mede daardoor kostte het me niet veel moeite om me volledig op de revalidatie te richten."

Antwerpen

De Amsterdammer revalideerde een groot deel van de tijd in Antwerpen, waar hij samen met andere herstellende topsporters onder handen werd genomen door professionals.

"Het was bikkelen, maar de sessies daar zijn me heel goed bevallen. Ik werkte samen met heel goede mensen en iedereen die daar komt heeft een doel. Dat gaf extra motivatie en ik heb er bovendien nieuwe vrienden aan over gehouden. Ik kijk met een goed gevoel terug op de tijd in Antwerpen."

Eredivisiekoploper Feyenoord oefent zaterdag tegen Katwijk en SC Freiburg en hervat op zondag 15 januari de competitie met een uitduel met Roda JC. De Rotterdammers hebben vijf punten voorsprong op nummer twee Ajax.

