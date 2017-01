Nederlandse truckers moeten zege in Dakar Rally aan Tsjech laten

Kolomy legde de 39 kilometer tussen de Paraguayaanse hoofdstad Asunción en Resistencia af in precies dertig minuten.

Daarmee was de Tatra-rijder dertien seconden sneller dan de Nederlandse Iveco van Ton van Genugten. Een andere Nederlander, Martin van den Brink, zette met zijn Renault de derde tijd op de klok.

Gerard de Rooy mocht als winnaar van vorig jaar als eerste van start in de eerste etappe. De ervaren coureur kende echter pech met zijn Iveco. Gehinderd door een lekke linkerachterband moest de tweevoudig winnaar van de Dakar Rally 42 seconden toegeven op de Tsjech. Daarmee bezette hij de vijfde plek.

Auto's

Al-Attiyah legde de klassementsproef in zijn Toyota af in 25 minuten en 41 seconden. De coureur uit Qatar was 24 seconden sneller dan de Spanjaar Xavier Pons in de Ford. Een andere Spanjaard, Nani Roma, werd in een Toyota derde op 29 seconden.

De Fransman Stéphane Peterhansel mocht maandag als winnaar van 2016 als eerste vertrekken. De Franse Peugeot-coureur kwam echter niet verder dan de twaalfde tijd op 1.34 van Al-Attiyah.

Erik van Loon was met zijn Toyota de beste Nederlander op de tiende plek. Hij gaf 1.22 toe.

Motoren

De Soultrait kwam op zijn Yamaha-motor na 28 minuten en 20 seconden over de meet. Voor de 28-jarige Soultrait is het de eerste etappezege. Hij bleef met zijn tijd de Spanjaard Juan Pedrero Garcia twee seconden voor. De Amerikaan Ricky Brabec moest veertien seconden toegeven en werd derde.

De Amerikaan Toby Price, die de editie van 2016 bij de motoren op zijn naam schreef, mocht het spits afbijten. De KTM-rijder gaf 1 minuut en 25 seconden toe op De Soultrait en finishte als zeventiende.

Robert van Pelt was met 32.10 minuten de beste Nederlander. Hij werd veertigste.