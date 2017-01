Babel zet loopbaan definitief voort bij Besiktas

Besiktas meldt via Twitter dat Babel maandagochtend een medische keuring heeft ondergaan. Over de contractduur is nog niets bekendgemaakt, maar de Amsterdammer tekent naar verluidt voor tweeënhalf seizoen in Istanbul.

Babel kwam het afgelopen half jaar uit voor Deportivo, waarvoor hij vier keer trefzeker was in de Spaanse Primera Division.

De 42-voudig Oranje-international liet afgelopen zomer zijn contract bij Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten ontbinden.

Babel speelde tussen 2013 en 2015 al twee seizoenen in Turkije. Namens Kasimpasa was hij goed voor veertien goals in de Süper Lig. Hij kwam eerder uit voor Ajax, Liverpool en Hoffenheim.

Tweede plaats

Bij Besiktas wordt Babel ploeggenoot van de in Zaandam geboren Oguzhan Özyakup, die in de jeugd voor AZ speelde. Ook oud-PSV'er Atiba Hutchinson staat onder contract bij de regerend landskampioen van Turkije.

Momenteel bezet Besiktas de tweede plek in de competitie. De ploeg van trainer Senol Günes heeft na zestien duels één punt minder dan de verrassende koploper Medipol Basaksehir.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Süper Lig