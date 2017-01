Wijnaldum ziet Promes graag naar Liverpool komen

"Natuurlijk zie ik hem graag naar Liverpool komen, want ik weet dat hij een goede speler en een goed mens is die de ploeg kan helpen", zegt Wijnaldum maandag in Engelse media.

"Maar het is verder niet aan mij, het is iets dat de scouts en de manager moeten bepalen."

Liverpool kan de komende weken niet beschikken over de Senegalese aanvaller Sadio Mané missen, omdat hij met zijn land uitkomt op de Afrika Cup. Trainer Jürgen Klopp van de Engelse topclub wil nu naar verluidt Promes als vervanger van Mané naar Anfield halen.

Wijnaldum ziet dat dus wel zitten. "Ik denk dat hij weet hoe groot Liverpool is, ik wist dat ook al voordat ik hier kwam. Ik weet niet of de geruchten kloppen, daar heb ik het niet met hem over."

De 24-jarige Promes verruilde in de zomer van 2014 FC Twente voor Spartak. Hij scoorde in 78 duels al 37 keer voor de Russische grootmacht. De Amsterdammer vond vooralsnog twee keer het net namens Oranje.

