Verstappen zegt dat hij klaar is voor strijd om wereldtitel

"Ik ben er vanaf mijn eerste race, in 2015 bij Toro Rosso, al klaar voor. Als ik toen al een goede auto had gehad, weet ik honderd procent zeker dat ik al overwinningen had behaald", stelt Verstappen maandag tegenover De Telegraaf.

"Als je materiaal goed is, hoef je niet altijd op honderd procent te rijden. Dan zit je op een heel andere manier achter het stuur."

De 19-jarige Limburger zegt dat hij de afgelopen twee seizoenen ontzettend veel heeft geleerd. "Van crashes, fouten, verkeerde pitstops, dat soort dingen. Maar als je in een superieure auto zit, vallen zoveel dingen weg waar je geen last meer van hebt, waardoor racen eigenlijk een stuk makkelijker wordt. Dan kom je veel minder vaak in moeilijke situaties met problemen en tegenslagen."

Verstappen vindt dat hij een betere coureur is geworden door de ervaring die hij de voorbije twee jaar heeft opgedaan in de Formule 1. "Ervaring brengt je verder. Maar dat geldt voor iedereen. Ook al ben je 35 of 36. Ik weet niet of je dan nog net zo hongerig en gemotiveerd bent, maar in technische zin word je wel beter."

Om met de wereldtitel aan de haal te kunnen gaan, moet Verstappen de dominantie van Mercedes proberen te stoppen. De Duitse formatie was de afgelopen drie jaar met overmacht de sterkste in de koningsklasse van de autosport.

"Ik ben altijd positief ingesteld. Hopelijk kunnen we een volgende stap maken en om de wereldtitel meestrijden. Maar het blijft altijd lastig te voorspellen, omdat je geen zicht hebt op wat er bij andere teams gebeurt", laat Verstappen weten.

Ricciardo

De jongste Grand Prix-winnaar aller tijden is blij dat hij een goede band heeft met teamgenoot Daniel Ricciardo. "Als je naar Daniel kijkt, zie je een heel vrolijk iemand. Hij zal nooit met een chagrijnig gezicht rondlopen en kan iedereen aan het lachen maken. Ik kan hetzelfde doen, denk ik."

"Voor een team is het heel belangrijk om twee van zulke rijders te hebben die elkaar niet stiekem zwart proberen te maken of zieltjes proberen te winnen, maar gewoon open zijn en alle informatie delen. Ik denk dat je duidelijk hebt kunnen zien dat ik een mindere klik had met Carlos (Sainz, zijn vorige teamgenoot bij Toro Rosso, red.) dan nu met Daniel."

"Al was die situatie ook wezenlijk anders. Bij Toro Rosso wisten Carlos en ik allebei dat er eigenlijk maar één stoeltje te verdienen viel bij Red Bull, want Daniel zat er al en had zich overtuigend bewezen."

Verstappen sloot het afgelopen Formule 1-seizoen af op de vijfde plaats. Hij maakte indruk met zijn zege in de Grand Prix van Spanje, zijn inhaalrace in Brazilië en zeven podiumplaatsen.