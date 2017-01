Emotionele Van Barneveld merkt dat hij niet goed genoeg meer is

"Ik doe m'n best, maar ik ben niet goed genoeg meer", zei de emotionele Van Barneveld. "Michael speelde briljant."

De vijfvoudig wereldkampioen haalde een indrukwekkend hoog gemiddelde van ruim 109 punten per beurt, het hoogste ooit voor een verliezer op een WK. 'Barney' gooide veertien keer de maximale score van 180 punten en raakte bijna zeventig procent van zijn dubbels.

"Maar als je verliest, maken die cijfertjes niets uit", aldus Van Barneveld. "Alles gaat om dit toernooi, om deze beker. Ik had mijn kleinzoon beloofd dat ik die mee naar huis zou nemen. Nu moet ik weer een jaar wachten."

"Ik wens Michael het beste in de finale, ik hoop als Nederlander dat hij wint, maar ik ben hier doodziek van."

Van Gerwen

Van Gerwen kon na de historische zege op Van Barneveld zijn geluk niet op. "Dit was van uitmuntende klasse, alles zat erin", stelde de titelfavoriet. "Ik weet zeker dat de kijkers nog nooit zo'n wedstrijd hebben gezien en ook nooit meer gaan zien."

Van Gerwen schreef dartsgeschiedenis met een gemiddelde van ruim 114 punten per beurt, een record op het WK. "Ik moest wel hoog scoren, ik had geen andere keus, want Raymond speelde heel goed", was ook 'Mighty Mike' van mening.

"Anders had ik al snel tegen een achterstand van 2-0 of 3-0 aangekeken. Of het nóg beter kan? Dat is heel moeilijk. Ik ben er heel trots op dat ik zo een halve finale op het WK heb gewonnen. Maar ik heb maar één doel, dat weet iedereen. Ik wil weer wereldkampioen worden."

Anderson

Van Gerwen kruist maandagavond in de eindstrijd de degens met Gary Anderson. De Schotse mondiale nummer twee was in zijn halve finalepartij met 6-3 te sterk voor landgenoot Peter Wright.

Anderson was de afgelopen twee jaar de sterkste in het Londense Alexandra Palace. Van Gerwen schreef het WK in 2014 op zijn naam. De finale begint om 21.00 uur. Voor de winnaar ligt een cheque klaar van 350.000 pond, omgerekend ruim 410.000 euro.