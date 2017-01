Wenger lyrisch over 'wonderdoelpunt' Giroud

"Het was een wonderdoelpunt", zei Wenger na afloop van de wedstrijd bij de BBC. "Hij is erg goed voor het doel, maar dit had ik nog niet gezien van hem."

Giroud bracht Arsenal in de zeventiende minuut met een fraai hakje op voorsprong. "Het was een geweldige counter op volle snelheid. Met zijn reflex verraste hij iedereen en dat maakte het doelpunt zo geweldig."

In het verleden zag Wenger prachtige goals van onder anderen Dennis Bergkamp en Thierry Henry. "Ik ben wat dat betreft nogal verwend", vervolgde de 67-jarige Fransman. "Dit is nu voor altijd de wedstrijd van de Giroud-goal."

Geluk

Giroud geeft zelf toe dat er wel wat geluk bij zijn doelpunt kwam kijken. "Natuurlijk was dit mijn mooiste doelpunt ooit. Maar ik had ook wel wat geluk", zei de 30-jarige spits tegen de BBC.

"De bal kwam een beetje achter me en ik probeerde hem met mijn hak te raken. Het was het enige wat ik kon doen. Ik was niet helemaal in balans, maar des te leuker dat die bal er zo mooi in vloog."

"Misschien was ik wel geïnspireerd door de goal van Henrikh Mkhitaryan van vorige week", verwees Giroud naar het prachtige doelpunt van Mkhitaryan voor Manchester United op Boxing Day.

