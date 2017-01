Ruime zege Janssen met Tottenham, Arsenal klopt Crystal Palace

Harry Kane en Dele Alli scoorden beiden twee keer voor de Spurs. Younes Kaboul redde in de slotfase de eer voor Watford.

Janssen viel dertien minuten voor tijd in bij de bezoekers. Daryl Janmaat ontbrak door een liesblessure bij Watford.

Dankzij de zege staat Tottenham vierde. De ploeg van coach Mauricio Pochettino heeft evenveel punten als Manchester City, maar een iets beter doelsaldo. City verloor gisteren de topper tegen Liverpool met 1-0.

Kane

Kane opende in de 27e minuut de score voor Tottenham. De aanvaller tikte van dichtbij binnen na een pass van Kieran Trippier.

Zes minuten later was Trippier ook de aangever bij de 0-2 van Kane, die ditmaal een voorzet van de rechtsback in het doel volleerde.

Nog voor rust breidde Alli de marge verder uit. De middenvelder strafte defensief geklungel van Kaboul af door de bal langs voormalig PSV-doelman Gomes te schuiven.

Direct na de onderbreking zorgde Alli op aangeven van Kane ook voor de vierde treffer van de Spurs. In blessuretijd deed Kaboul nog wat terug namens Watford.

Arsenal

Arsenal boekte in het Emirates Stadium een regelmatige zege op Crystal Palace. Giroud en Alex Iwobi zorgden voor de doelpunten bij de 'Gunners'.

Giroud opende in de zeventiende minuut op prachtige wijze de score. Een briljante hakbal van de Franse spits belandde via de onderkant van de lat in het doel.

Elf minuten na rust verdubbelde Iwobi de marge. De Nigeriaan kopte van dichtbij raak na matig verdedigen van Crystal Palace.

Arsenal bezet de derde plaats op de ranglijst en heeft drie punten achterstand op nummer twee Liverpool en één punt voorsprong op Tottenham.

