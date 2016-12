Go Ahead Eagles versterkt zich op huurbasis met Manu

Manu doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord. De Rotterdammers verhuurden hem achtereenvolgens aan Excelsior (20 wedstrijden, 8 goals) en een half jaar aan SC Cambuur (15 wedstrijden, 5 goals).

In het seizoen 2014/2015 beleefde de buitenspeler zijn doorbraak bij Feyenoord. Hij schoot de club naar het hoofdtoernooi van de Europa League en scoorde in de competitie zeven keer.

Deze prestaties leverden hem in de zomer van 2015 een transfer naar Brighton & Hove Albion op. Zijn dienstverband bij de huidige nummer twee van de Championship werd echter nooit een succes.

Manu hoopt snel een klik te hebben met de fans van de Deventenaren. "Dat is belangrijk voor mij. Ik ben een publieksspeler die altijd met het hart speelt en alles geeft. Voetbal spelen is zo mooi om te doen. Daarom ben ik ook zo blij dat Go Ahead me de kans geeft weer lekker te voetballen, nadat ik de afgelopen anderhalf jaar wat minder heb gespeeld."

Handhaven

De 23-jarige Dordtenaar wil zich met Go Ahead handhaven in de Eredivisie. "Ik heb me uiteraard een beetje verdiept in de eerste seizoenshelft en hoorde toch wel van veel mensen dat Go Ahead de nodige pech heeft gehad. Vooral met scoren. Ik hoop en denk dat ik op dat gebied belangrijk kan zijn met assists en goals. Daar ga ik in ieder geval niets minder dan alles voor geven."

Go Ahead hervat op 13 januari de competitie met een thuiswedstrijd tegen AZ. De hekkensluiter heeft na zeventien duels vier punten achterstand op de veilige vijftiende plaats.

