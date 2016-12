Mourinho wil Memphis niet laten gaan bij Manchester United

"Behalve Johnstone willen we niemand laten gaan. Het bestuur wil dat niet en ik ook niet", zei Mourinho vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar het Premier League-duel zaterdag met Middlesbrough.

De Portugees hield wel een kleine slag om de arm, waardoor de 22-jarige Memphis mogelijk alsnog kan vertrekken. De Oranje-international kreeg in de eerste seizoenshelft bijna geen speeltijd en Ronald Koeman liet al doorschemeren dat hij Memphis als optie ziet voor Everton.

"Als een speler weinig minuten krijgt en hij wil echt weg dan kunnen we hem niet tegenhouden", zei Mourinho. "Maar dan moet wel aan al onze eisen voldaan worden. Tot nu toe hebben we op niemand een bod gehad dat we kunnen accepteren."

Rooney

Zaterdag tegen Middlesbrough hoeft Memphis waarschijnlijk weer niet te rekenen op speeltijd. Aanvoerder Wayne Rooney zal er zeker niet bij zijn want hij is nog niet hersteld van zijn dijbeenblessure. Hij miste daardoor ook al de wedstrijd op Boxing Day tegen Sunderland (3-1 winst).

Luke Shaw, die herstellende is van de liesblessure die hij een maand geleden opliep, traint volgens Mourinho weer probleemloos mee, maar de verdediger kan is er zaterdag waarschijnlijk ook niet bij op Old Trafford.

Zonder Shaw zette Manchester United een fraaie serie neer, met vier overwinningen in vijf competitieduels. De ploeg van Mourinho staat zesde op de ranglijst. Middlesbrough is de nummer vijftien van de Premier League.

De wedstrijd tussen United en Middlesbrough begint zaterdag om 16.00 uur op Old Trafford.

