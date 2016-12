Geslaagde rentree voor Nadal na slepende polsblessure

Het was het eerste optreden van de 30-jarige Nadal, die de Canadees Milos Raonic treft in de halve finale van het toernooi. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Schot Andy Murray en de Belg David Goffin.

De Spanjaard staakte in oktober zijn seizoen door een slepende bolsblessure. Nadal miste daardoor de ATP-toernooien in Basel en Parijs en ook eventuele deelname aan de World Tour Finals was van de baan.

De problemen aan zijn linkerpols hinderden Nadal al tijdens Roland Garros, waar hij na het bereiken van de derde ronde het toernooi verliet. Hij moest zich vervolgens ook afmelden voor Wimbledon.

Imponeren

De voormalig nummer één van de wereld wist vorig seizoen sowieso niet te imponeren. Op de US Open werd Nadal al in de vierde ronde uitgeschakeld. Op het Masterstoernooi van Shanghai strandde Nadal in de tweede ronde.

Ook afgelopen zomer tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zorgde de polsblessure voor de nodige problemen, al wist Nadal samen met Marc Lopez wel goud te veroveren in het dubbelspel.

''Ik wilde per se naar Rio om een medaille te winnen voor Spanje", schreef Nadal toen op zijn Facebook-pagina. "Sindsdien houd ik echter last en daarom beëindig ik het seizoen nu. Ik ga me voorbereiden op 2017."