Van der Poel stabiel na harde val in Azencross

Van der Poel (21) viel op zijn rechterschouder nadat hij in de voorlaatste ronde over een heuvel kwam. De Nederlander, die bij de cross in het Vlaamse Loenhout deel uitmaakte van de kopgroep van zeven renners, bleef enige tijd roerloos liggen en werd met een nekbrace om afgevoerd op een brancard.

Hij werd in een ambulance gedragen, die met loeiende sirenes naar het ziekenhuis in Malle vertrok.

Later op de middag liet Van der Poel via Twitter weten stabiel te zijn. "Ik ben ok. De harde crash was mijn eigen fout en ik heb geluk gehad. Bedankt voor alle berichten."

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de val voor Van der Poel zijn.

De Belg Wout Van Aert won de Azencross, voor zijn landgenoten Tom Meeusen en Kevin Pauwels. Corné van Kessel was op de zesde plek de beste Nederlander.

Pijnlijk

"Wellicht nam Mathieu te veel risico bij het inhalen", zei Van Aert. "Toen hij viel zag ik meteen dat het erg pijnlijk was."

De Belg was ondanks zijn overwinning met zijn gedachten vooral bij zijn concurrent. "Het zou slecht voor de sport zijn als hij lang is uitgeschakeld. Laten we hopen dat het meevalt."

Van der Poel viel toen hij naar Toon Aerts toe wilde rijden. Diens ploeggenoot Meeusen had het gaatje laten vallen. "Ik hoop dat hij me niets kwalijk neemt", reageerde Meeusen. "Ik liet een gaatje voor mijn ploeggenoot, en toen kwam Van der Poel met een razende vaart voorbij. Ik schrok er zelf van."

Vrouwen

De Belgische Cant kwam in Loenhout als eerste over de meet bij de vrouwencross. Vos (tweede) en Talitha de Jong (derde) volgden op zes seconden. Cant schreef de cross vorig jaar ook al op haar naam.

Vos, die een kleine twee weken geleden na bijna twee jaar afwezigheid haar rentree maakte in het veldrijden, won maandag nog de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder.

Ook donderdag streed de zevenvoudig wereldkampioene weer mee om de winst. Samen met De Jong en Lucinda Brand probeerde ze de Belgische meermaals achter zich te laten, maar Cant was haar concurrentes donderdag de baas.

Wereldkampioene De Jong ontbrak maandag nog in Heusden-Zolder vanwege ziekte, maar was donderdag weer fit genoeg om te rijden.

De eerstvolgende manche vindt op nieuwjaarsdag plaats. De Krawatencross staat op 4 februari gepland.

Eind januari wordt het WK veldrijden verreden.