'Ruim dertig namen dopingzondaars Fuentes binnenkort openbaar'

Dat schrijft de Spaanse krant El Pais op basis van bronnen binnen het WADA. Het onderzoek naar de bloedzakken in een laboratium in Lausanne wordt geleid door het wereldanti-dopingbureau.

Het gaat om twintig wielrenners en een dozijn atleten. In 'Operacion Puerto' werden in 2006 bij Fuentes zo'n tweehonderd bloedzakken in beslag genomen door de politie.

Na een slepende rechtszaak werd in 2013 besloten de bloedzakken te vernietigen, maar in hoger beroep werd dat besluit weer teruggedraaid.

Dekker

Het laboratorium in Laussanne gebruikte DNA van verdachte sporters om achter de namen te komen die horen bij de bloedmonsters. Omdat de overtredingen verjaard zijn, is het niet duidelijk of er nog consequenties zijn voor de betrapten.

Een enige Nederlandse renner die ooit bekend heeft dat hij klant was bij Fuentes is Thomas Dekker. De inmiddels 32-jarige Dekker zette in 2014 een punt achter zijn carrière.