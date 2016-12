Infantino krijgt van nationale bonden genoeg steun voor uitbreiding WK

Infantino zei woensdag dat een "overweldigende meerderheid" achter zijn plan staat. De Zwitser noemt een WK met 48 landen financieel de aantrekkelijkste optie.

In 2026 moeten er voor het eerst 48 landen deelnemen aan het WK. Het is nog niet bekend welk land het toernooi zal organiseren, na edities in Rusland (2018) en Qatar (2022).

Infantino benadrukt dat het WK in 2026 gewoon weer in de maanden juni en juli zal plaatsvinden. Vier jaar eerder in Qatar zal er in de wintermaanden gespeeld worden, omdat het er in de zomer te warm is.

Een WK met 48 landen hoeft volgens Infantino niet langer te duren dan een toernooi in de huidige opzet. In eerste ronde worden zestien groepen van drie teams gevormd.

Video-arbitrage

Infantino sprak woensdag opnieuw de hoop uit dat er tijdens het WK 2018 gebruik zal worden gemaakt van video-arbitrage. Daar werd eerder deze maand tijdens het WK voor clubteams in Japan voor het eerst onder de vlag van de FIFA mee geëxperimenteerd.

"De testen waren erg positief", aldus Infantino. "De ontwikkelingen op dit gebied gaan de goede kant op."