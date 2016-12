Vos wint in wereldbeker, tegenslagen verpesten veldrit Van der Poel

Zevenvoudig wereldkampioene Vos reed maandag in de slotronde in Heusden-Zolder weg bij de Belgische Sanne Cant (tweede) en de Tsjechische Katerina Nash (derde).

"Ik ben heel blij dat ik hier de zege pak. Het is een parcours dat me goed ligt en waar ik al vaker gewonnen heb", aldus Vos.

"Na de start duurde het toch een tijdje voordat ik vooraan wist aan te sluiten. Daarna kon het alle kanten uit. We bleven lang samen, dus was het vooral zaak om positie te kiezen en zo weinig mogelijk fouten te maken."

Over de nabije toekomst zei Vos: "Het Nederlands kampioenschap is een doel. Daarna volgt een stage in Spanje en rijd ik nog de twee wereldbekerwedstrijden vooraf aan het WK.''

Vos maakte vorige week zaterdag in Antwerpen na bijna twee jaar afwezigheid in het veldrijden haar rentree. De Brabantse eindigde in de Scheldecross als vierde. Vrijdag won Vos in de Superprestige van Diegem. Ook toen versloeg ze Cant in de slotfase.

Wereldkampioene Thalita de Jong ontbrak maandag in Heusden-Zolder wegens ziekte. Sophie de Boer moest met de zesde plaats genoegen nemen, maar behield wel de leiderstrui. De 26-jarige Nederlandse heeft 373 punten. Cant is tweede met 335, voor Nash met 275 punten.

Mannen

Bij de mannen won Wout Van Aert met ruime voorsprong. Hij reed al in de tweede ronde bij iedereen weg en had halverwege ruim een minuut voorsprong.

Van Aerts concurrent Mathieu van der Poel viel door materiaalpech ver terug en eindigde slechts als veertiende.

Van der Poel werd in de beginfase door een collega "aan de kant gereden", zoals hij na de rit zei. "Ik weet wie het gedaan heeft. Ik ga het zeker onthouden", vertelde Van der Poel, zonder een naam te noemen.

De Nederlander, die vooraf meldde te kampen met de naweeën van een infectie aan de luchtwegen, had na die moeizame start problemen met een schoen en moest langs de materiaalpost voor vervanging. "Toen wist ik wel dat ik alleen nog voor een podiumplaats reed."

"Ik kon daarna de derde plek redelijk consolideren, tot ik in de slotronde lek reed op een lastig stuk. Het had daar ook geen zin meer om nog moeite te doen'', aldus de teleurgestelde Van der Poel.

De eerste acht coureurs in Heusden-Zolder waren allen Belgen. Laurens Sweeck werd tweede voor Kevin Pauwels.

Corné van Kessel werd negende, voor David van der Poel (tiende) en Lars Boom (elfde) die zijn eerste wereldbekercross van het seizoen reed.

Van der Haar

Lars van der Haar maakte zijn rentree nadat hij begin november een spierscheuring opliep.Hij kon leven met de 31e plaats op iets meer dan vijf minuten van Van Aert.

"Na één ronde voelde ik hoe zeer het weer gaat doen, maar ik kijk uit naar die pijn", twitterde Van der Haar. "Fijn om weer terug te zijn, maar er is nog een hoop werk te doen."

Van Aert gaat aan de leiding in de stand om de wereldbeker, voor Pauwels en Sweeck. Van der Poel staat zevende.

Bij de beloften ging de zege naar Joris Nieuwenhuis. Voor de Nederlander was het zijn derde zege op rij in het wereldbekercircuit.