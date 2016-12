Balkestein-Grothues moest huilen toen Guidetti vertrek bekendmaakte

"Het kwam echt als een donderslag bij heldere hemel", vertelt Balkestein-Grothues aan NUsport. "Hij heeft het mij dinsdag in Istanbul als eerste verteld. Ik was heel emotioneel en moest ook huilen."

De speelster van Fenerbahçe probeerde haar inmiddels ex-bondscoach op andere gedachten te brengen, maar de 44-jarige Italiaan bleef bij zijn besluit. Hij gaat aan de slag als bondacoach van de Turkse vrouwen en blijft daarnaast de Turkse club Vakifbank Spor Kulübü trainen.

Guidetti wil in Turkije meer tijd met zijn gezin doorbrengen. Hij werd in september vader van dochter Alison.

"Ik heb hem proberen te overtuigen om toch te blijven. We hadden met Oranje op trainingskamp naar Istanbul kunnen komen. Of hij had met zijn hele gezin een huurhuis in Nederland kunnen betrekken als we daar zouden trainen. Ik ben alle opties nagegaan, maar zijn besluit stond vast."

De aanvoerder van Oranje heeft niet het idee dat er meer speelt. "Hij zegt dat zijn besluit puur komt vanwege zijn dochter. Ik zou niet weten wat er nog meer aan de hand zou kunnen zijn."

Succesvol

Onder Guidetti was Oranje de afgelopen twee jaar zeer succesvol, met onder meer zilver op het EK in eigen land en een vierde plek op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

"Hij heeft ons naar de wereldtop geleid. Guidetti was een heel bepalende factor. Hij heeft ons individueel en als team beter gemaakt", vindt Balkestein-Grothues (28).

"Hij gaf iedereen het gevoel belangrijk te zijn, of je nou de materiaalman was, reservespeelster of basisspeelster. Hij zorgde ervoor dat iedereen zich waardevol voelde en zich maximaal inzette voor het team."

Domme keus

Balkestein-Grothues snapt de beslissing van Guidetti niet. "Ik weet niet hoe het is om ouder te zijn, maar ik heb hem wel gezegd dat het sportief een domme keuze is."

"Wij zijn als team de afgelopen anderhalf jaar enorm gegroeid en we kunnen alleen maar beter worden. Op de Spelen van 2020 in Tokio gaan wij gewoon voor een medaille."

"Ik herken hem ook niet in deze beslissing. Turkije heeft een minder sterk team dan Nederland. Ze hebben wel een aantal goede jonge speelsters en onder leiding van Guidetti zullen ze vast kunnen groeien. Maar we waren samen een traject in gegaan naar 2020 en daar stopt hij nu plotseling mee."

Opvolging

De spelersraad van Oranje zal volgens Balkestein-Grothues binnenkort na gaan denken over een nieuwe bondscoach. "We hebben als team de afgelopen jaren een mooi cv geschreven. Ik kan me voorstellen dat veel trainers graag met ons aan de slag zouden willen. Er zijn natuurlijk meer goede coaches dan Guidetti."

Eind mei 2017 begint Oranje aan een WK-kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan. In september staat het EK in Azerbeidzjan en Georgië op het programma.

"Voor mei moeten we een nieuwe trainer hebben", zegt Balkestein-Grothues. "Als team moeten we de klap van het vertrek van Guidetti zien op te vangen."