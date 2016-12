Olde Riekerink looft Sneijder na glansrol tegen Alanyaspor

"Sneijder is altijd gemotiveerd. Hij traint goed en laat in de wedstrijden ook altijd veel ambitie zien", zei Olde Riekerink gelijk na afloop van het duel tegenover Sporx.

"In sommige wedstrijden is hij dan extreem productief, zoals vanavond. Creatieve voetballers zoals Sneijder kunnen je naar de top stuwen. Zijn bijdrage aan het elftal is enorm."

De Nederlandse oefenmeester zag zondag in de Türk Telekom Arena naar eigen zeggen een dominant Galatasaray. "De score had nog hoger kunnen uitvallen. Mijn team heeft me trots gemaakt. We wilden minimaal dertien punten overhouden aan onze laatste vijf competitieduels van het jaar en dat is gelukt."

Feestvieren

Sneijder zelf bleef na zijn glansrol bescheiden. "Ik speelde een goede wedstrijd, maar ik doe het niet alleen. We spelen met elf spelers. Hun spel is ook belangrijk", aldus de Oranje-international.

"Het is belangrijk dat we gewonnen hebben. Het gaat er niet om wie het doet, als we het maar doen. Dit is een mooie dag voor ons, zeker nu het Kerst is. Het is nu tijd om feest te vieren."

Door de overtuigende overwinning op Alanyaspor verkleint Galatasaray het gat met de verrassende koploper Basaksehir tot drie punten. De equipe van Olde Riekerink bezet de derde positie in de Süper Lig. Nummer twee Besiktas staat op twee punten van Basaksehir.

