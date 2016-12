Klopp denkt dat Liverpool reële kans op landstitel maakt

De Duitse coach beseft echter wel dat er enig fortuin nodig is voor de eerste titel in 27 jaar. "We hebben tot nu toe erg goed gespeeld, maar kampioen worden betekent dat je niet alleen goed moet spelen, maar ook wat geluk nodig hebt en weinig blessures", zegt de Duitser tegen Sky Sports.

Liverpool staat na zeventien duels tweede in de Premier League, op zes punten achterstand van Chelsea. De 'Reds' wisten de ploeg uit Londen eerder dit seizoen te verslaan, maar gingen bijvoorbeeld wel ten onder tegen Burnley en Bournemouth.

De voormalig trainer van Borussia Dortmund en Mainz denkt echter dat zijn ploeg het in zich in heeft om mee te strijden om het kampioenschap.

Verleden

"We zijn jong genoeg, we zijn goed genoeg, sterk genoeg en we hebben een uitstekend en begaafd team. Het enige probleem is dat er nog meer teams zijn die ook niet verkeerd zijn", zegt Klopp.

Dat het in het verleden op het laatste moment geregeld is misgegaan voor Liverpool, moet volgens de coach niet meespelen.

"Wij zijn niet de afgelopen 25 jaar. Wij zijn het nu. Wij zijn deze generatie. Laten we het gewoon doen of tenminste proberen. Er hoeft hier niemand te vertrekken, omdat hij niet genoeg krijgt betaald. Op dit moment is Liverpool fantastisch en dat momentum moeten we gebruiken.''

Liverpool speelt dinsdagavond een thuiswedstrijd tegen Stoke City.

