Klaasen ergert zich aan langzaam spelende De Graaf bij WK darts

"Toen hij 1-1 maakte gooide hij heel goed en ik helemaal niks. Het irriteerde me echt dat hij zo langzaam z'n pijlen uit het bord haalde", aldus Klaasen tegenover RTL7.

"Maar ik dacht: nee, dat is zijn spel. Maakt niet uit, gewoon die derde set winnen. Dan is er niks aan de hand. De eerste leg van de derde set liet hij mij erin, over daarna ben ik wel redelijk tevreden. Ik had het iets te warm, maar dat is geen excuus. Ik heb gewonnen en daar ben ik blij mee."

In de tweede ronde speelt Klaasen op woensdag 28 december tegen Brendan Dolan. De Noord-Ier, de nummer 23 van de plaatsingslijst, rekende in de eerste ronde af met Christian Kist.

"Van Dolan weet ik dat hij heel traag is, dus kan ik me daarop instellen. Bij Jeffrey had ik het niet verwacht, maar nu kan ik me er goed op voorbereiden."

Klaasen gaat zich de komende dagen voorbereiden op het duel. "Ik kan een weekje langer rusten en een beetje bijkomen. Veel in bed liggen, een beetje uitzweten. Ik voel me nu niet zo lekker, maar ik heb gewonnen en dat is het enige wat telt."