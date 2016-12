Dijkhuizen noemt zijn ontslag bij NAC 'mensonterend en respectloos'

"Ik ben erg teleurgesteld in de handelswijze van NAC. Dit heb ik niet verdiend. Het is mensonterend en respectloos. Triest om dit zo doen", zei Dijkhuizen vrijdag in BN DeStem.

Tijdens de halfjaarlijkse evaluatie maakte NAC donderdag aan Dijkhuizen kenbaar het aflopende contract van de coach niet te verlengen wegens de tegenvallende resultaten. Daarop werd besloten om de samenwerking per direct te beëindigen.

"Wie regeert er eigenlijk bij deze club. Justin Goetzee? Hans Smulders? John Peek? Zeg het maar. Misschien dat jij het weet. Ik niet in ieder geval", aldus Dijkhuizen over het bestuur van de Bredase club.

Kerstborrel

"Om dit zo vlak voor kerst te doen, nota bene een dag nadat ik bij de kerstborrel dinsdag de spelers heb toegesproken, vind ik zwaar respectloos. Dat hoort niet", stelde Dijkhuizen.

"Ik heb niet eens op een fatsoenlijke manier afscheid kunnen nemen van de spelers en mijn staf. Het respect ontbreekt. Mensonterend. Kan het niet anders zeggen."

Dijkhuizen werd in oktober 2015 aangesteld bij NAC als opvolger van Robert Maaskant. NAC sloot de eerste seizoenshelft in de Jupiler League af op een teleurstellende achtste plaats. Vorig seizoen ging de ploeg in de play-offs om promotie naar de Eredivisie onderuit tegen Willem II.