Jaromir Jagr (44) op tweede plaats puntenlijst aller tijden in NHL

Een assist van Jagr leidde tot het enige doelpunt voor zijn ploeg Flordia Panthers in het met 3-1 verloren duel met Boston Bruins.

De Tsjech pakte daarmee zijn 1.888e punt en passeerde daarmee de Canadees Mark Messier, die van 1978 tot 2004 in de NHL speelde.

De Canadese ijshockeylegende Wayne Gretzky is met 2.857 de enige speler die tijdens zijn loopbaan meer punten heeft behaald dan Jagr. Het puntentotaal van de in 1999 gestopte Gretzky lijkt onbereikbaar voor de 44-jarige Jagr, hoewel de Tsjech voorlopig niet van plan is te stoppen.

Gouden stick

Jagr werd tijdens het duel tegen zijn voormalige ploeg Boston Bruins geëerd met een gouden stick.

Hij maakte zijn debuut in de NHL in 1990 voor Pittsburgh Penguins en speelde daarna onder meer voor Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers en New Jersey Devils. Met de Penguins won hij in 1991 en 1992 de Stanley Cup. Jagr speelde tussendoor ook nog drie jaar in de Russische competitie.

Met de Tsjechische nationale ploeg won Jagr twee keer de wereldtitel (in 2005 en 2010) en werd hij in 1998 olympisch kampioen.