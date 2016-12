Prijzengeld Australian Open stijgt naar 35 miljoen euro

De winnaar bij zowel de mannen als de vrouwen toucheert een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen euro.

De prijzenpot van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar is sinds 2001 verdrievoudigd. In de afgelopen twee jaar vond er in twee stappen een stijging van maar liefst tien miljoen euro plaats.

Ook in de eerste drie kwalificatierondes valt er over een paar weken goed geld te verdienen voor de tennissers. De verliezers van de derde kwalificatieronde krijgen ruim 35.000 euro. Deelname aan het hoofdtoernooi levert de sporters in elk geval ruim 70.000 euro op.

Robin Haase en Kiki Bertens zitten vooralsnog als enige Nederlanders in het hoofdschema in Melbourne. De Australian Open 2017 wordt gehouden tussen 16 januari en 29 januari.