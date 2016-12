Tokio verlaagt begroting voor organisatie Zomerspelen 2020

Het organisatiecomité komt zo enigszins tegemoet aan de wens van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat twee maanden geleden een begroting van 18,8 miljard euro "onacceptabel" noemde.

De organisatoren zijn er naar eigen zeggen in geslaagd de kosten flink te drukken. Zo zullen de stadions voor zwemmen, volleybal en roeien en kanoën gewoon in Tokio komen in plaats van buiten de stad, zoals eerst het plan was.

Toch zijn de woensdag bekend gemaakte bedragen nog steeds ruim het dubbele van de begroting waarmee de Japanse hoofdstad in 2013 de organisatie van de Zomerspelen binnensleepte.

Een door de lokale regering in Tokio ingestelde onderzoekscommissie waarschuwde de organisatie van de Spelen twee maanden geleden dat de totale kosten zelfs rond de 28,2 miljard euro zouden kunnen uitkomen als er niet drastische bezuinigingen doorgevoerd zouden worden.

Sochi

Het IOC had de organisatoren onder druk gezet om de kosten te drukken. Het comité was bang dat de enorme begroting veel andere steden in de toekomst zou afschrikken zich kandidaat te stellen.

De Winterspelen van 2014 in het Russische Sochi kostten liefst 49 miljard euro, waarna het IOC veel moeite had om nog steden te vinden die een Spelen willen organiseren.