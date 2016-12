Del Potro laat Australian Open waarschijnlijk schieten

"Als tennis twee jaar kon wachten op mij, dan kan de Australian Open wel nog een jaar extra wachten", doelt Del Potro op het feit dat hij lange tijd aan de kant stond met een slepende polsblessure.

Del Potro timmerde dit jaar weer aardig aan de weg. Zo won de 28-jarige rechtshandige speler zilver op de Olympische Spelen in Rio en leidde hij Argentinië naar eindwinst in de Davis Cup. Door zijn goede prestaties is hij inmiddels de nummer 38 van de wereld.

Toch ziet Del Potro het niet zitten om op de Australian Open in actie te komen. "Over twee weken begint de Australian Open en ik denk niet dat ik dat zal halen. Ik moet fysiek volledig fit zijn om het een heel jaar vol te houden. Ik moet mijn prioriteiten stellen."

Del Potro laat ook nog in het midden of hij in februari zal aantreden in het Davis Cup-duel met Italië. "Er is nog wat tijd om fit te geraken, maar die partijen worden op gravel gespeeld. Op die ondergrond heb ik het altijd moeilijk."