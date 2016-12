Symonds vertrekt na drie jaar als technische baas bij Williams

Dat maakte Williams dinsdag bekend op de website. Symonds was sinds eind 2013 in dienst bij de Britse renstal. "Pat is van grote waarde gebleken in de laatste drie jaar", zegt teambaas Claire Williams.

"Zijn aanstelling was het startsein van een grote herstructurering en hij was de spil bij de hervorming die Williams het sterke team gemaakt heeft dat het nu is. Ik wil hem bedanken voor zijn harde werk en toewijding in die periode."

Het vertrek van Symonds zal de geruchten over de komst van Paddy Lowe, nu nog de technische baas bij Mercedes, alleen maar versterken. "We gaan ons nu buigen over de toekomst en kondigen details over de technische leiding te zijner tijd aan", houdt Williams zich nog op de vlakte.

Schorsing

Symonds leidde Williams in zijn drie jaar twee keer naar de derde plek in het constructeursklassement. In het voorbije seizoen moest het Britse team zich tevredenstellen met de vijfde plek achter Mercedes, Red Bull, Ferrari en Force-India.

In 2008 werd Symonds geschorst omdat hij als Renault-baas Nelson Piquet junior opdracht zou hebben gegeven een crash te veroorzaken in de Grand Prix van Singapore. In 2013 keerde hij in een officiële functie terug bij Williams.

Tijdens zijn lange carrière, die begon in de vroege jaren '80, werkte hij ook met onder anderen wereldkampioenen Ayrton Senna (Toleman) en Michael Schumacher (Benetton).