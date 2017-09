Nadal en Federer na ruim zes jaar weer nummer één en twee van wereld

De 31-jarige Nadal, die zondag in de US Open-finale te sterk was voor Kevin Anderson (6-3, 6-3 en 6-4), blijft de nummer één. De vijf jaar oudere Federer, in New York uitgeschakeld in de kwartfinales, steeg van de derde naar de tweede plaats.

Andy Murray, die zich geblesseerd afmeldde voor de US Open, zakte een plek en is de nieuwe nummer drie, gevolgd door Alexander Zverev (van zes naar vier) en Marin Cilic (van zeven naar vijf).

Twaalfvoudig Grand Slam-winnaar Novak Djokovic, die al geruime tijd geblesseerd aan de kant staat en dit jaar niet meer in actie komt, staat zesde. Het is voor het eerst sinds mei 2007 dat de 30-jarige Djokovic niet tot de mondiale top vijf behoort.

Anderson

De 31-jarige Anderson steeg door zijn finaleplaats op de US Open van de 32e naar de vijftiende plaats. In 2015 was de Zuid-Afrikaan al eens de mondiale nummer tien.

De vorige keer dat Nadal en Federer de nummer één en twee waren was in maart 2011. Ook toen stond de Spanjaard eerste en de Zwitser tweede.

Bij elkaar opgeteld veroverden de tennisiconen 35 Grand Slam-titels. De US Open-titel van Nadal zondag was de zestiende Grand Slam-zege uit zijn loopbaan. Bij Federer, die dit jaar de Australian Open en Wimbledon won, staat de teller op negentien.

Haase

Robin Haase staat op de nieuwe ATP-ranking op de 39e plaats. De 30-jarige Hagenaar, die op de US Open niet door de eerste ronde kwam, zakte vier plaatsen.

Haase is de enige Nederlander in de top honderd. Hij wordt gevolgd door Tallon Griekspoor, die door zijn halve finaleplaats bij het challengertoernooi in Alphen aan den Rijn 64 plaatsen winst boekte. De 21-jarige Griekspoor is nu de mondiale nummer 279.

Bij de vrouwen zakte Kiki Bertens van de 27e naar de 29e plaats. Evenals vorig jaar werd de 25-jarige Wateringse in de eerste ronde uitgeschakeld op de US Open. Garbiñe Muguruza is weer de nieuwe nummer één bij de vrouwen, al kwam ze in New York niet verder dan de vierde ronde.

De Spaanse wordt gevolgd door de Roemeense Simona Halep (2) en de Oekraïnse Elina Svitolina (3). De Tsjechische Karolina Pliskova, die als nummer één aan de US Open begon en in de kwartfinales werd uitgeschakeld, staat vierde.

Sloane Stephens, de verrassende US Open-winnares, maakte een reuzensprong. De 24-jarige Amerikaanse steeg 66 plaatsen en is nu de mondiale nummer zeventien. Verliezend finaliste Madison Keys steeg van de zestiende naar de twaalfde plaats.