US Open-winnaar Nadal dankt oom Toni na emotioneel laatste jaar samen

"Zonder hem had ik hier niet gestaan", besefte de 31-jarige Nadal na de finale waarin hij veel te sterk was voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (6-3, 6-3 en 6-4). "Ik kan Toni niet genoeg bedanken. Hij is één van de belangrijkste personen in mijn leven."

De inmiddels 56-jarige Toni Nadal was in de jeugd al de coach van zijn neef en begeleidde hem naar de top van de wereld. Na dit jaar stopt hij en gaat Nadal verder met voormalig nummer één Carlos Moya, die dit jaar al aansloot in de coachingsstaf van de Spanjaard.

Met de US Open-titel - na Roland Garros zijn tweede Grand Slam-titel van 2017 en zijn zestiende in totaal - werd het laatste jaar van de samenwerking tussen Rafael en Toni Nadal een groot succes. "Het is voor mij een onvoorstelbaar jaar geworden", blikte Rafael Nadal gelukzalig terug. "Ik heb gewonnen op Roland Garros, ik ben weer nummer één van de wereld en pak nu ook hier in New York de titel."

Twijfel

Door zijn successen dit jaar revancheerde Nadal zich voor zijn zwakke prestaties in 2015 en 2016, waarin hij mede door fysieke problemen geen enkel Grand Slam-toernooi won. Er werd zelfs flink getwijfeld of Nadal nog terug zou keren aan de absolute top.

"Maar mijn oom Toni heeft me altijd gesteund en gestimuleerd", vertelde Nadal. "Vooral dankzij hem ben ik nu terug aan de top. Het was een emotioneel jaar, in alle opzichten. Er is veel op me afgekomen en de druk werd steeds hoger."

"Maar ik ben, zeker hier in New York, goed met die druk omgegaan. Mijn gevoel was altijd positief en ik ging steeds beter spelen. Er is geen betere manier om het Grand Slam-seizoen af te sluiten."

Idool

In de finale voelde Nadal de druk ook, zeker omdat hij op papier de grote favoriet was tegen Anderson, die nooit verder was gekomen dan de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Bovendien tobte Anderson, evenals Nadal, de afgelopen jaren met zijn fysiek.

"Hij is een groot voorbeeld. Hij heeft zware blessures gehad, maar is beter dan ooit teruggekomen", zei Nadal lovend over zijn oppponent. Toch gunde hij Anderson geen enkel breakpoint in de finale, die na ruim twee uur voorbij was.

Anderson besefte dat hij geen kans had gehad tegen Nadal en had ook mooie woorden voor de Spanjaard. "Ik weet dat we van dezelfde leeftijd zijn, maar ik heb het gevoel dat ik mijn hele tennisleven al naar Nadal zit te kijken. 'Rafa' is altijd mijn idool geweest. Hij is één van de grootste ambassadeurs van het tennis."