Zeiler Heiner pakt WK-brons na zege in medalrace

De Zweed Max Salminen ging als koploper de slotrace in, die hij als achtste beëindigde en met die klassering nog net de titel wist de pakken. Hij had nog één puntje voorsprong op de Fransman Jonathan Lobert, die de medalrace als vijfde afsloot. Heiner kwam net tekort voor het zilver. Hij was als nummer vier aan de medalrace begonnen.

Het brons is de tweede WK-medaille voor de 28-jarige Heiner. In 2014 pakte hij goud, maar dat was in de Laser-klasse. Twee jaar later stapte hij over naar de Finn-klasse.

Met zijn medaille op het Balatonmeer treedt Heiner in de voetsporen van zijn vader Roy Heiner, die in 1988 WK-zilver veroverde in de de Finn-klasse.

Pijplijn

Voorafgaand aan het WK had Heiner al het gevoel dat hij een medaille kon pakken. "In de trainingsperiode voer ik sterk. Ik wist dat er wat moois in de pijplijn zat", zei Heiner na de medalrace.

Toch was hij niet helemaal tevreden met brons. "Ik heb constant gevaren dit WK, maar door fouten in de laatste wedstrijd voor de medalrace heb ik kostbare punten laten liggen. Die punten miste ik nu om alsnog de wereldtitel te pakken en daar baal ik van."

"Er zat meer in het vat, maar derde is wel een mooi resultaat. Ik kijk nu al uit naar volgend seizoen."