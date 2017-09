Bendsneyder knokt zich naar zesde plaats in Moto3, Marquez wint in MotoGP

Door de regen was het een groot glijfestijn op het natte circuit van Misano. De coureurs gingen bij bosjes onderuit, slechts zestien haalden het einde.

Ook Bendsneyder ontkwam niet aan een valpartij. Dat gebeurde al vroeg in de race. De 18-jarige Rotterdammer uit het KTM-team zakte daardoor weg van de vierde naar de twintigste plaats, maar hij wist zich in de resterende ronden keurig omhoog te werken.

De Italiaan Romano Fenati hield zijn motor als een van de weinigen de hele race in bedwang en soleerde naar de winst. Hij had aan de meet bijna een halve minuut voorsprong op de Spanjaard Joan Mir, die met zijn tweede plaats zijn koppositie in het kampioenschap handhaafde.

Tevreden

Bendsneyder, volgend jaar actief in de Moto2-klasse, was na afloop tevreden over zijn zesde plaats. ,,Ik had geluk dat mijn motorfiets niet stil viel na mijn valpartij. Ik kon hem meteen oppakken en doorrijden", zei hij voor de camera van Eurosport.

"Daarna heb ik vooral slim gereden en gezorgd dat ik geen nieuwe fout maakte. Daardoor kon ik nog verrassend veel andere rijders inhalen."

Bendsneyder bezet in het kampioenschap de dertiende plaats met 48 punten. Mir leidt met 246 punten, Fenati staat tweede met 185 punten.

MotoGP

De strijd om de wereldtitel in de MotoGP ligt nog helemaal open. Titelverdediger Marc Marquez kwam door zijn zege in de Grote Prijs van San Marino op gelijke hoogte met de Italiaan Andrea Dovizioso, die als derde finishte op de baan van Misano. Marquez en Dovizioso delen na dertien races de koppositie met 199 punten.

De Spanjaard, drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse, reed op het natte circuit een bekeken race. Hij volgde op zijn Honda vrijwel de gehele wedstrijd het spoor van de Italiaan Danilo Petrucci (Ducati). Die rook aan zijn eerste overwinning in de MotoGP, maar zag Marquez toch nog voorbijkomen. Marquez boekte al zijn 59e GP-zege

Jorge Lorenzo was de man die vanaf de start ten aanval trok. De Spanjaard hoopte zijn eerste succes op de Ducati te boeken, maar in zijn overmoed maakte hij een foutje en ging onderuit. Valentino Rossi ontbrak in zijn thuisrace. De negenvoudig wereldkampioen (Yamaha) herstelt van een dubbele beenbreuk.

Marquez en Dovizioso hebben dit seizoen allebei vier races gewonnen. Omdat Marquez vaker tweede werd, is hij officieel de leider in het WK. Ze vervolgen hun strijd over twee weken in Aragon.