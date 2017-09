Geblesseerde Rojer mist Davis Cup-duel met Tsjechië

Dat maakte de KNLTB zondag bekend.

Rojer die vrijdag het dubbelspeltoernooi van de US Open op zijn naam schreef, zal worden vervangen door Matwé Middelkoop.

De 36-jarige Nederlander heeft na zijn zege in New York een MRI-scan van zijn knie laten maken. Daaruit bleek dat er in zijn knie te veel vocht en een cyste aanwezig is. Een kwetsuur waarmee tennissen volgens de KNLTB 'onmogelijk' wordt.

Het Nederlandse Davis Cup-team bestaat naast Middelkoop uit Robin Haase, Thiemo de Bakker en Tallon Griekspoor.

Tsjechië

Bij Tsjechië ontbreekt Tomas Berdych. De nummer achttien van de wereld kon het Davis Cup-duel niet in zijn programma inpassen.

Door die afmelding is Jiri Vesely de kopman van het Tsjechie team dat verder bestaat uit Adam Pavlasek, Lukas Rosol en Roman Jebavy.

De wedstrijden worden in het weekend van 15 tot en met 17 september afgewerkt in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.