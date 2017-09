Groenewegen sprint naar zege in Groot-Brittannië, Boom behoudt leiding

Groenewegen bleef de Australiër Caleb Ewan, die al drie etappes won in de Tour of Britain, maar net voor. Ewans landgenoot Brenton Jones eindigde als derde en Floris Gerts passeerde als negende de finish.

Eerder deze week greep Groenewegen nog een aantal keren naast de ritzege. Zo werd hij maandag tweede achter Elia Viviani en moest hij vrijdag genoegen nemen met de derde plaats.

Overwinning

Voor de 24-jarige sprinter van Lotto-Jumbo is het zijn eerste overwinning sinds hij in juli de slotrit in de Tour de France op zijn naam schreef.

"Ik was al tweede, derde en vierde geworden. Vandaag winnen voelt daarna dan extra mooi. De vorm wordt steeds beter", zei Groenewegen, die zich lovend uitsprak over ploeggenoot Boom. "Lars oogde sterk. Ze bleven hem aanvallen, maar hij pareerde telkens."

Boom

Boom, die in de vijfde etappe een dubbelslag sloeg in een individuele tijdrit, kwam in het peloton over de finish. De 31-jarige renner van Lotto-Jumbo heeft in het klassement acht seconden voorsprong op Stefan Küng.

Boom gaf aan dat hij een zware dag had gehad. "Maar ik heb de leiderstrui kunnen verdedigen. Mijn ploeggenoten hebben daar hard voor moeten werken. Dat Dylan dat harde werk extra glans geeft, maakt het helemaal af."

De zevende etappe gold als de koninginnenrit en voerde het peloton over 185 kilometer van Hemel Hempstead naar Cheltenham. De etappe was heuvelachtig en op 8,9 kilometer van de finish lag de top van Cleeve Hill, een steile klim van de tweede categorie.

Zondag staat de laatste etappe op het programma in Groot-Brittannië. Dan legt het peloton 180 kilometer af van Worcester naar Cardiff.