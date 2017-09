Van der Mark in beeld als vervanger Rossi in MotoGP-race in Aragon

"We hebben vier kandidaten die Rossi kunnen vervangen", zegt Yamaha-teambaas Lin Jarvis zaterdag tegenover Motorsport.com. "Dat zijn onze twee testrijders in Japan, Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane, en onze twee Superbike-rijders, Alex Lowes en Michael van der Mark. Een van deze vier wordt het."

Van der Mark rijdt momenteel voor Yamaha in het WK Superbike. De 24-jarige Zuid-Hollander neemt in dat kampioenschap de zevende plaats in.

Rossi is voorlopig uit de roulatie door een dubbele beenbreuk. Hij liep die blessure op bij een ongeluk tijdens een trainingsrit op een crossmotor vlak bij zijn huis in het Italiaanse Tavullia. Vorige week verliet hij het ziekenhuis.

De negenvoudig wereldkampioen hield eind mei aan een valpartij al lichte nier- en leverschade over. Toen miste hij geen enkele Grand Prix.

San Marino

Rossi ontbreekt dit weekend in de Grand Prix van San Marino. Voor die race heeft Yamaha geen vervanger opgeroepen. Voor de volgende race in het Spaanse Aragon is de renstal verplicht weer met twee coureurs aan de start te verschijnen.

'The Doctor' hoopt zo snel mogelijk weer op zijn Yamaha te kunnen stappen. De huidige nummer vier in de WK-stand kan een tiende titel, met nog zes van de achttien races te gaan, wel vergeten.