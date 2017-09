Groenewegen grijpt net naast ritzege in Ronde van Groot-Brittannië

Lotto-Jumbo-sprinter Groenewegen moest ook Elia Viviani van Team Sky (tweede) en Katusha-renner Alexander Kristoff (derde) voor zich dulden, maar het verschil tussen de voorste vier was minimaal.

De rit over 175 kilometer tussen Mansfield en Newark-on-Trent leverde Viviani, die maandag de tweede rit won, de leiderstrui op. Hij nam de eerste plaats in het klassement over van Orica-Scott-sprinter Caleb Ewan.

Ewan, die de eerste en derde etappe op zijn naam schreef, staat nu tweede in het algemeen klassement met dezelfde tijd. Gaviria is de nummer drie op zes seconden.

Beste Nederlander is Lars Boom (Lotto-Jumbo) op de negende plaats, achttien tellen achter Viviani.

Massasprint

De etappe van woensdag verliep volgens het beproefde recept. Een groep van vijf renners kreeg de ruimte voor een lange ontsnapping en op enkele kilometers voor de finish slokte het jagende peloton de vluchters op, om vervolgens een massasprint voor te bereiden.

Groenewegen was daarin net niet goed genoeg, maar de Amsterdammer ziet perspectief. "De sprint verliep goed. De voorbereiding ging ook uitstekend, maar het moet perfect gaan als je wilt winnen", zegt hij op de site van Lotto-Jumbo.

"Het is voor het eerst dat we in deze formatie de sprints aanvatten. Wat dat betreft doen we het zeker niet slecht. Ik kijk dus met vertrouwen uit naar de volgende dagen."

De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag. De vijfde etappe op donderdag is een individuele tijdrit over 16 kilometer met start en aankomst in Clacton.