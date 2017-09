Nederlandse zeiler Heiner op medaillekoers bij WK in Finnklasse

De 28-jarige Heiner won op het Balatonmeer in Hongarije de vijfde race en kwam in de zesde race als derde over de finish.

De Zweed Max Salminen leidt het klassement met 26 punten, gevolgd door de Brit Ed Wright met 30 punten. Heiner heeft net als de Fransman Jonathan Lobert 35 punten.

Er staan nog vier kwalificatiewedstrijden en een medalrace op het programma. "We komen steeds beter in het evenement", blikte Heiner terug. "Dit was een topdag. Ik denk dat er nog genoeg kan gebeuren in het klassement."

Olympische Spelen

Heiner pakte drie jaar geleden in het Spaanse Santander de wereldtitel in de Laserklasse door de Australiër Tom Burton (tweede) en de Brit Nick Thompson (derde) achter zich te laten.

De Nederlander greep vorig jaar net naast deelname aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en hoopt er over drie jaar in Tokio wel bij te zijn in de Finnklasse.