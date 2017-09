Miljardair koopt Houston Rockets voor recordbedrag van 2,2 miljard dollar

De andere 29 NBA-eigenaars moeten de deal nog wel goedkeuren.

De verkoop van Los Angeles Clippers aan Steve Ballmer geldt nu nog als de grootste in de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. De voormalig Microsoft-topman betaalde in 2014 2 miljard dollar voor de tweede club van LA.

Miljardair Leslie Alexander (73), de huidige eigenaar van de Rockets, maakte in juli bekend dat hij de kampioen van 1994 en 1995 na 24 jaar van de hand wil doen. Dat onverwachte nieuws zorgde voor veel interesse in en geruchten over de verkoop. Zo zou zangeres Beyoncé, die geboren is in Houston, ook hebben overwogen om te investeren in de Rockets.

Fertitta heeft volgens zakenblad Forbes een geschat vermogen van 3,1 miljard dollar (2,6 miljard euro). Hij is de eigenaar van restaurant- en entertainmentketen Landry's.

Fertitta probeerde in 1993 ook al om de Rockets te kopen, maar zijn bod van 81 miljoen dollar verloor toen van dat van Alexander (85 miljoen dollar).

Chris Paul

De Rockets eindigden vorig seizoen als derde in de Western Conference met 55 overwinningen en 27 nederlagen. De ploeg van coach Mike D'Antoni verloor vervolgens in de play-offs in de tweede ronde van San Antonio Spurs.

De club uit Houston heeft zich deze zomer flink versterkt door Chris Paul over te nemen van de Clippers. De 32-jarige Amerikaan geldt al jaren als een van de beste point guards in de NBA en moet bij de Rockets een superduo gaan vormen met vedette James Harden.