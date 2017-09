Braziliaanse politie doorzoekt huis van baas Rio 2016 in corruptiezaak

De inval is onderdeel van een onderzoek naar mogelijke omkoping bij het binnenhalen van de Spelen, in 2009. De 75-jarige Nuzman moet zich volgens Braziliaanse media op het politiekantoor melden voor verhoor.

Nuzman is al decennialang een prominent figuur in de Braziliaanse sport. Eerst als volleyballer, later als voorzitter van de nationale volleybalbond en sinds 1995 als hoogste baas van het olympisch comité in zijn land. Nuzman slaagde erin om de Spelen van 2016 naar Rio te halen.

De ethische commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) startte eerder dit jaar een onderzoek naar mogelijke corruptie rond de toewijzing van het mondiale sportevenement aan de Braziliaanse stad.

Transactie

Aanleiding is een transactie van 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) van een Braziliaanse zakenman naar de zoon van oud-IAAF-voorzitter en IOC-lid Lamine Diack, enkele dagen voor de stemming in Kopenhagen. De Franse justitie heeft daar bewijs voor en trekt nu samen op met het IOC en de Braziliaanse politie in het onderzoek.

Niet alleen Diack junior, maar ook bestuurders uit andere Afrikaanse landen zouden flinke geldbedragen hebben ontvangen uit Brazilië.

De IOC-leden gaven Rio de Janeiro bij de verkiezing de voorkeur boven Madrid, Tokio en Chicago.