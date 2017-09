Thomsen laat Polman buiten selectie voor EK-kwalificatieduels

Thomsen heeft 22 speelsters geselecteerd voor een trainingsstage later deze maand op Papendal. Oranje zal zich daar voorbereiden op de EK-kwalificatieduels tegen Wit-Rusland en Kosovo.

"Polman is op de weg terug na haar zwangerschap. Ze is er negen maanden uit geweest en zal eerst ritme opdoen bij haar club", liet Thomsen weten in een persbericht.

Behalve Polman ontbreken ook de geblesseerden Michelle Goos (schouder), Lynn Knippenborg (knie) en Maura Visser (knie). Thomsen brengt de groep na de trainingsweek terug tot zestien speelsters.

Nederland opent de kwalificatiereeks op 27 september tegen Wit-Rusland in Eindhoven. De zaal is met 4350 toeschouwers al uitverkocht. Na de thuiswedstrijd reist de ploeg naar Kosovo voor het tweede kwalificatieduel (1 oktober).

Oranje is voor de EK-kwalificatie ingedeeld in een poule met Hongarije, Wit-Rusland en Kosovo. De beste twee landen in de poule plaatsen zich voor het eindtoernooi in 2018 in Frankrijk.