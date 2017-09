Atleten Martina en Bonevacia verder met coach Bennema

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie bevestigt de overstap van beide atleten maandag. Volgens hem zullen er nog meer veranderingen aankomen.

"Het is gebruikelijk dat aan het einde van elk seizoen met de atleten en coaches wordt bekeken of een verandering in programma, trainingsgroep of coach nodig of gewenst is. Ook dit jaar zitten we aan het einde van het seizoen in dat proces", legt Roskam uit in een persbericht van de bond.

"We werken altijd met één eindverantwoordelijke coach maar de trainingsgroepen en het team van experts eromheen werken nauw samen. Dat maakt een overgang van coach of trainingsgroep makkelijk en geeft continue nieuwe impulsen aan de programma’s van de atleten."

Waar Martina en Bonevacia coach Reider verlaten, treedt het talent Taymir Burnet juist toe tot de groep van Reider, waar oook onder anderen Dafne Schippers deel van uitmaakt.

Martina heeft een moeizaam seizoen achter de rug. Door een blessure miste hij onder meer de WK in Londen. Bonevacia veroverde dit jaar brons op de 400 meter op de EK indoor in Belgrado.