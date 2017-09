Struve verliest gevecht tegen Volkov bij UFC Fight Night in Rotterdam

De wedstrijd werd al in de derde ronde beslist. De 29-jarige Nederlander werd daarin naar de grond gewerkt door Volkov en verloor het gevecht op technische knock-out.

Struve had het vanaf het begin lastig tegen Volkov. Hij ging in de eerste ronde al een keer neer, maar wist zich toen nog te herpakken. Twee ronden later moest hij zich wel gewonnen geven.

Struve en Volkov maakten deel uit van het hoofdevenement in Ahoy. Voor de Beverwijker, die in 2009 zijn debuut maakte bij de UFC, was het de eerste keer dat hij voor thuispubliek de afsluitende partij mocht afwerken.

Tijdens zijn professionele carrière werden slechts twee van al zijn overwinningen beslist door de jury. Bovendien heeft Struve een recordaantal vechtbonussen op zijn naam staan.

In mei 2016 deed de UFC voor het eerst Nederland aan. Ook toen werd voor Ahoy als locatie gekozen.

Vorig jaar was het gevecht tussen Alistair Overeem en de Wit-Rus Andrei Arlovski de hoofdact in Rotterdam. Struve kwam destijds ook in actie.